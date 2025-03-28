SC: Россия победила в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине

Кроме того, авторы отмечают, что военная инициатива Парижа и Лондона по отправке «миротворцев» на Украину может привести к еще более серьезным последствиям и разрастанию конфликта. С иронией они указывают на то, что ни Великобритания, ни Франция не располагают достаточной военной мощью для успешного участия в таком авантюрном предприятии.