Россия одержала верх в прокси-войне, развернутой Североатлантическим альянсом на территории Украины, утверждает издание Strategic Culture.
«Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки», — подчеркивается в статье.
Кроме того, авторы отмечают, что военная инициатива Парижа и Лондона по отправке «миротворцев» на Украину может привести к еще более серьезным последствиям и разрастанию конфликта. С иронией они указывают на то, что ни Великобритания, ни Франция не располагают достаточной военной мощью для успешного участия в таком авантюрном предприятии.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп воспринимает украинский конфликт, как прокси-войну США с Россией, которая «затянулась» и «зашла в тупик». Поэтому ее «нужно завершить».