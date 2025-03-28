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SC: Россия победила в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине

Инициатива Парижа и Лондона по отправке «миротворцев» на Украину может привести к разрастанию конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Россия одержала верх в прокси-войне, развернутой Североатлантическим альянсом на территории Украины, утверждает издание Strategic Culture.

«Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки», — подчеркивается в статье.

Кроме того, авторы отмечают, что военная инициатива Парижа и Лондона по отправке «миротворцев» на Украину может привести к еще более серьезным последствиям и разрастанию конфликта. С иронией они указывают на то, что ни Великобритания, ни Франция не располагают достаточной военной мощью для успешного участия в таком авантюрном предприятии.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп воспринимает украинский конфликт, как прокси-войну США с Россией, которая «затянулась» и «зашла в тупик». Поэтому ее «нужно завершить».