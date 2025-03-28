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Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

Вашингтон с оптимизмом смотрит на процесс переговоров по разрешению конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашения о прекращении огня в Черном море для торговых судов находятся на завершающей стадии.

«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово», — заявил он на пресс-конференции по итогам своего визита в Гренландию.

Вэнс также отметил, что Вашингтон с оптимизмом смотрит на процесс переговоров по разрешению конфликта на Украине в целом.

Кроме того, вице-президент подчеркнул важность принципа «доверяй, но проверяй», который, по его словам, остается актуальным в контексте текущих переговоров и дальнейших шагов по урегулированию ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва и Вашингтон продолжат работу по реализации Черноморской инициативы. Он отметил, что справедливость должна восторжествовать, работа с американцами будет продолжена.