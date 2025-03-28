Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашения о прекращении огня в Черном море для торговых судов находятся на завершающей стадии.
«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово», — заявил он на пресс-конференции по итогам своего визита в Гренландию.
Вэнс также отметил, что Вашингтон с оптимизмом смотрит на процесс переговоров по разрешению конфликта на Украине в целом.
Кроме того, вице-президент подчеркнул важность принципа «доверяй, но проверяй», который, по его словам, остается актуальным в контексте текущих переговоров и дальнейших шагов по урегулированию ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва и Вашингтон продолжат работу по реализации Черноморской инициативы. Он отметил, что справедливость должна восторжествовать, работа с американцами будет продолжена.