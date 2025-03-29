Зеленский предложил заменить Путина представителями бизнеса на переговорах

«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что, если есть люди, я думаю, в России есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну», — процитировало Зеленского украинское издание «Страна.ua».