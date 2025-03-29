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Зеленский не смог объяснить, с кем Киев готов вести мирные переговоры в РФ

Политик считает, что мог бы провести переговоры с представителями бизнеса.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский не смог конкретно указать, с кем именно Киев готов вести мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, он готов согласиться на переговоры с российской стороной в случае, если ее будут представлять «регионы с серьезными экономическими интересами или бизнесмены», у которых есть свое видение завершения конфликта.

Он подчеркнул, что среди таких представителей могут быть бизнесмены, «готовые выступить в оппозицию», с которыми он мог бы пообщаться.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что в начале февраля 2022 года он якобы сражался с чеченцами на улицах Киева. Позднее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что такие вымышленные воспоминания могут свидетельствовать о когнитивных нарушениях, связанных с длительным употреблением наркотических веществ.