Владимир Зеленский не смог конкретно указать, с кем именно Киев готов вести мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, он готов согласиться на переговоры с российской стороной в случае, если ее будут представлять «регионы с серьезными экономическими интересами или бизнесмены», у которых есть свое видение завершения конфликта.
Он подчеркнул, что среди таких представителей могут быть бизнесмены, «готовые выступить в оппозицию», с которыми он мог бы пообщаться.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что в начале февраля 2022 года он якобы сражался с чеченцами на улицах Киева. Позднее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что такие вымышленные воспоминания могут свидетельствовать о когнитивных нарушениях, связанных с длительным употреблением наркотических веществ.