Премьер Карни: Канада не намерена сотрудничать с Россией в Арктике

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — сказал премьер во время пресс-конференции в Монреале, репортаж с которой вели канадские национальные телеканалы.