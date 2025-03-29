Премьер Карни: Канада не намерена сотрудничать с Россией в Арктике

Канадские власти не намерены развивать сотрудничество с Россией в арктическом регионе. Об этом заявил премьер-министр этой страны Марк Карни, комментируя назначение Оттавой специального посла по вопросам Арктики.
«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — сказал премьер во время пресс-конференции в Монреале, репортаж с которой вели канадские национальные телеканалы.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты намерены обеспечить себе лидерство в арктическом регионе на следующее поколение вперед.
Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта. При этом российский лидер напомнил, что РФ никогда никому не угрожала в Арктике, но при необходимости сможет защитить свой суверенитет.