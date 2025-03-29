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Пушков: «коалиция желающих» не хочет ссориться с Трампом из-за Украины

Идея отправки войск без поддержки США постоянно сталкивается с трудностями.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обсуждение отправки «миротворцев» на Украину странами, собравшимися в «коалиции желающих». Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, нет смысла воспринимать 30 стран, которые недавно встретились в Париже, как настоящую «коалицию желающих» отправить войска на Украину. В большинстве своем, эти страны просто не хотят портить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Пушков также подчеркнул, что сама идея отправки войск без поддержки США постоянно сталкивается с трудностями. Он указал на то, что отсутствие согласия и поддержки со стороны Вашингтона делает реализацию таких планов крайне проблематичной.

Ранее сообщалось, что саммит, прошедший 27 марта в Париже, показал, что украинский политик Владимир Зеленский вряд ли может дальше рассчитывать на Европу как на гаранта безопасности Украины.