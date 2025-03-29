Пушков: «коалиция желающих» не хочет ссориться с Трампом из-за Украины

По мнению Пушкова, нет смысла воспринимать 30 стран, которые недавно встретились в Париже, как настоящую «коалицию желающих» отправить войска на Украину. В большинстве своем, эти страны просто не хотят портить отношения с президентом США Дональдом Трампом.