Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обсуждение отправки «миротворцев» на Украину странами, собравшимися в «коалиции желающих». Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, нет смысла воспринимать 30 стран, которые недавно встретились в Париже, как настоящую «коалицию желающих» отправить войска на Украину. В большинстве своем, эти страны просто не хотят портить отношения с президентом США Дональдом Трампом.
Пушков также подчеркнул, что сама идея отправки войск без поддержки США постоянно сталкивается с трудностями. Он указал на то, что отсутствие согласия и поддержки со стороны Вашингтона делает реализацию таких планов крайне проблематичной.
Ранее сообщалось, что саммит, прошедший 27 марта в Париже, показал, что украинский политик Владимир Зеленский вряд ли может дальше рассчитывать на Европу как на гаранта безопасности Украины.