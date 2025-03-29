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В Гагаузии назвали решение об аресте Гуцул политической расправой

Первый зампредседателя исполкома Гагаузии Илья Узун назвал решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул «политической расправой над волей гагаузского народа».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, будет сделано всё возможное, чтобы добиться освобождения главы автономии.

«Евгения Гуцул — Герой Гагаузии, и её борьба — это наша общая борьба. Мы не отступим. Мы победим», — заявил политик.

При этом Узун подчеркнул, что никакого внешнего управления и кишинёвских назначенцев в Гагаузии не будет, а все органы власти автономии продолжают работать.

«Гагаузия не сдаётся! Мы, патриоты Гагаузии, не позволим растоптать нашу автономию и наши права», — сказал Узун.

Ранее сама Гуцул назвала свой арест политической местью и заявила, что регион не покорится правительству в Кишинёве.

Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.