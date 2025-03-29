В Гагаузии назвали решение об аресте Гуцул политической расправой

По его словам, будет сделано всё возможное, чтобы добиться освобождения главы автономии.
«Евгения Гуцул — Герой Гагаузии, и её борьба — это наша общая борьба. Мы не отступим. Мы победим», — заявил политик.
При этом Узун подчеркнул, что никакого внешнего управления и кишинёвских назначенцев в Гагаузии не будет, а все органы власти автономии продолжают работать.
«Гагаузия не сдаётся! Мы, патриоты Гагаузии, не позволим растоптать нашу автономию и наши права», — сказал Узун.
Ранее сама Гуцул назвала свой арест политической местью и заявила, что регион не покорится правительству в Кишинёве.
Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.