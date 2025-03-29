«Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал… каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадёте в самые лучшие французские клиники», — заявил Чемер.
Как оказалось, его сослуживцы заполнили данные бумаги, а анкеты были забраны командиром. В результате солдат не осознавал, что носил с собой добровольное согласие на трансплантацию органов в канадском медицинском центре.
А ранее был перехвачен новый приказ командования ВСУ — солдатам поручено любой ценой взять новые участки в Курской области и закрепиться хоть где-то в Белгородской области. Это следует не только из радиопередачи, но и показаний пленных на допросах.