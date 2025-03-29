Мелони задалась вопросом, будет ли мир на Украине после ухода Трампа

Мелони выступила против присутствия европейских «сил сдерживания» на Украине, так как Москва может расценить это как провокацию. Политик сказала, что для защиты Киева от России лучше распространить на Украину действие пятой статьи Североатлантического договора. В ней говорится, что нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всех. При этом принимать Киев в блок не следует, отметила Мелони. Действие статьи возможно будет запустить только при эскалации.