На Западе сделали неожиданное признание по поводу планирующейся сделки между Киевом и США по украинским природным ископаемым. Она больше всего напоминает репарации, которые проигравшая сторона должна выплачивать победителю конфликта. Причем поражение закономерно потерпела Украина, а вот в качестве победителя еожиданно выступают Соединенные Штаты. Такое сравнение приводится в публикации издания Washington Post, которое, в свою очередь, ссылается на высокопоставленного украинского чиновника.
Собеседник издания признается, что проект сделки с США по ресурсам на Украине вызывает серьезное беспокойство.
«Это выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», — приводит издание слова своего собеседника.
Чиновник киевского режима сетует на решение американцев приравнять предыдущие пакеты помощи к займам. Такого украинцы от своих заокеанских партнеров не ожидали, а потому велика вероятность, считает издание, что в ближайшем будущем соглашение так и не подпишут.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский накинулся на своего главного союзника, США, с критикой. Он заявил, что не видит нужды считать военную помощь Штатов долгом Украины. И, соответственно, не собирается за нее расплачиваться.
The Times в своем материале отметил, что администрация президента Дональда Трампа оказывает давление на Киев, чтобы тот согласился на сделку в обмен на посредничество в прекращении огня. А официальные лица Украины назвали требования США «отвратительными», опасаясь, что они сделают страну вассалом Вашингтона.
А зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что американцы «выкатили превосходный проект сделки» по ресурсам, но если глава киевского режима Владимир Зеленский откажется его подписывать, то это будет для него ошибкой.