На Западе сделали неожиданное признание по поводу планирующейся сделки между Киевом и США по украинским природным ископаемым. Она больше всего напоминает репарации, которые проигравшая сторона должна выплачивать победителю конфликта. Причем поражение закономерно потерпела Украина, а вот в качестве победителя еожиданно выступают Соединенные Штаты. Такое сравнение приводится в публикации издания Washington Post, которое, в свою очередь, ссылается на высокопоставленного украинского чиновника.