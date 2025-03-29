Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что нашла свою Россию в деревне

Российская деревня представляет собой совершенно иной мир, это уникальная маленькая жизнь. Об этом рассказала руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в программе «Русский ковчег» на телеканале «СПАС».
Кнайсль поделилась, что переезд в деревню был вызван несколькими факторами, и для нее это стало важным личным опытом. Она отметила, что «нашла свою Россию, которая является малой частью чего-то большего».
Кроме того, экс-министр добавила, что у нее есть автомобиль, на котором она по возможности подвозит местных жителей, что позволяет ей лучше интегрироваться в жизнь деревни.
Ранее Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в РФ, посетила нацпарк «Бикин» в Приморье и по дороге туда встретила краснокнижного хищника.