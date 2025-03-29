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ЕС и НАТО предупредили о катастрофических последствиях превращения Украины в военный лагерь

Милитаризация Украины со стороны ЕС и НАТО с целью оказать давление на нашу страну не останется без ответа России. Об этом заявил политолог, доцент МГУ Артём Косоруков. По его словам, действия Брюсселя и Вашингтона обречены на провал, потому что из Москвы последует жёсткая реакция.

«Если Брюссель и Вашингтон готовы рисковать стабильностью Европы ради сиюминутных амбиций, им стоит помнить: Россия не оставит без внимания превращение соседних государств в военные лагеря. Современная история уже показала, что геополитические авантюры Запада заканчиваются катастрофами…» — напомнил собеседник РИАМО.

Эксперт уверен, что Украина давно утратила свой суверенитет. По его словам, будущее Незалежной принесено в жертву русофобской повестке Запада, отсюда и беспочвенная риторика о евроинтеграции. При этом Россия остаётся единственной силой, соблюдающей баланс интересов и безопасности.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. По его словам, военный контингент якобы будет выполнять роль сдерживающего фактора. Войска может отправить и Великобритания. Однако Владимира Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже.