«Если Брюссель и Вашингтон готовы рисковать стабильностью Европы ради сиюминутных амбиций, им стоит помнить: Россия не оставит без внимания превращение соседних государств в военные лагеря. Современная история уже показала, что геополитические авантюры Запада заканчиваются катастрофами…» — напомнил собеседник РИАМО.
Эксперт уверен, что Украина давно утратила свой суверенитет. По его словам, будущее Незалежной принесено в жертву русофобской повестке Запада, отсюда и беспочвенная риторика о евроинтеграции. При этом Россия остаётся единственной силой, соблюдающей баланс интересов и безопасности.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. По его словам, военный контингент якобы будет выполнять роль сдерживающего фактора. Войска может отправить и Великобритания. Однако Владимира Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже.