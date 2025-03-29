«Не надо будет уговаривать»: Политолог раскрыл суть заявлений Путина по Украине

Доктор политических наук подчеркнул, что недоговороспособный Зеленский намерен продолжать кровопролитный конфликт, в то время как Трамп не может в полной мере повилять на ситуацию на Украине. Поэтому Путин предложил ввести внешнее управление, чтобы президенту США не приходись упрашивать Зеленского.