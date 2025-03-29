Доктор политических наук подчеркнул, что недоговороспособный Зеленский намерен продолжать кровопролитный конфликт, в то время как Трамп не может в полной мере повилять на ситуацию на Украине. Поэтому Путин предложил ввести внешнее управление, чтобы президенту США не приходись упрашивать Зеленского.
«Не надо будет уговаривать [Зелеснкого]», — объяснил суть заявлений Путина собеседник «Царьграда».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил введение вешнего управления на Украине под эгидой ООН. Политик подчеркнул, что этот сценарий необходимо обсудить с США, ЕС и партнёрами РФ. Однако в Верховной раде уже поддержали план Путина ввести на Украине внешнее управление.