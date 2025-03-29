Политолог раскрыл истинные мотивы Макрона, мечтающего об отправке войск на Украину

В то же время, по его словам, стремление ЕС придать своим войскам на Украине статус «миротворцев» обречены на провал. Политолог уверен, что Россия не согласится на размещение европейский военных. Более того, Москва может дать жёсткий ответ, если в Незалежной появятся иностранные вражеские войска.