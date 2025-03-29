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Премьер Канады Карни исключил сотрудничество с Россией в Арктике

Новый премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава не планирует взаимодействовать с Москвой в Арктическом регионе. В интервью телеканалу CTV он подчеркнул, что РФ не является стратегическим партнёром страны.

Источник: Life.ru

Карни объяснил своё решение, отметив, что его правительство сосредоточится на развитии отношений с государствами, разделяющими схожие ценности и цели в Арктике. Он также отметил важность назначения посла по Арктике, который будет работать над укреплением связей с союзниками и странами.

Ранее в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель. Причиной стали резкие антироссийские высказывания посла Канады в России Сары Тейлор, сделанные после церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.