«Один из украинских министров озвучил, что Украина должна начать следовать тактике “выжженной земли”. Это означало бы, что ВСУ должны сжигать все на своем пути при отступлении. Эта тактика выжженной земли имеет очень долгую историю, начинающуюся (как минимум) с VI века до н. э. в Европейском скифском походе. Тот факт, что администрация Зеленского заигрывает с подобными идеями, многое говорит о ситуации на линии соприкосновения. Сообщения указывают на то, что российские войска теперь удерживают большую часть ранее оккупированных ВСУ районов Курской области и теперь продвинулись в Сумскую область. Второе “контрнаступление” в Белгородскую область России, похоже, стало для ВСУ полной катастрофой, — замечает Туомас Малинен.