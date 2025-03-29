Президент США Дональд Трамп может рассмотреть вопрос признания Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России в ходе переговорного процесса. Так считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Также, по его словам, возможно подключение России к системе SWIFT для международных платежей. Aif.ru спросил у известного прогнозиста о наиболее вероятных результатах российско-американских переговоров.
Признание территорий.
Договоренности, которые достигаются между США и Россией, затрагивают, в том числе, вопрос признания Крыма, сказал на этой неделе общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.
По словам профессора Малинина, Вашингтон может рассматривать вопрос ещё шире.
«Ходят слухи, что президент Трамп рассмотрит возможность признания Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей частью России. Я говорил о том, что это может произойти ещё в самом начале переговоров. Маловероятно, что Зеленский согласится на это», — отмечает Туомас Малинен.
Провал идеи о европейских миротворцах на Украине.
Несмотря на громкие заявления о введении военного контингента на Украину, европейские страны вряд ли решатся на этот шаг, отмечает профессор Хельсинского университета.
«Многие лидеры ЕС продолжают подталкивать к военной истерии. Я вижу, что инициатива о “миротворческих силах” провалится. Не думаю, что президент Трамп ее поддержит. Пойти без прикрытия 5 статьи НАТО? Я не вижу, чтобы у президента Франции Макрона или премьер-министра Великобритании Кира Стармера хватило смелости отправить свои войска в полуактивную зону боевых действий, где они почти наверняка в какой-то момент попадут под российский огонь», — считает Малинен.
Возвращение России доступа к SWIFT.
На встрече в Эр-Рияде, представители США и России обсудили перспективы возвращения России в глобальную финансовую систему.
«Похоже, США и Россия договорятся или уже договорились об отмене санкций SWIFT по инициативе по зерну и удобрениям. SWIFT — это крупная глобальная система финансовых сообщений, которая фактически необходима для осуществления и получения международных платежей. Многие российские банки были отрезаны от нее с 1 марта, о чем я писал в моем худшем сценарии ещё до военного конфликта», — подчеркивает Туомас Малинен.
Переход Украины к тактике выжженной земли на поле боя.
По словам финского ученого, Украине придется изменить тактику на линии соприкосновения.
«Один из украинских министров озвучил, что Украина должна начать следовать тактике “выжженной земли”. Это означало бы, что ВСУ должны сжигать все на своем пути при отступлении. Эта тактика выжженной земли имеет очень долгую историю, начинающуюся (как минимум) с VI века до н. э. в Европейском скифском походе. Тот факт, что администрация Зеленского заигрывает с подобными идеями, многое говорит о ситуации на линии соприкосновения. Сообщения указывают на то, что российские войска теперь удерживают большую часть ранее оккупированных ВСУ районов Курской области и теперь продвинулись в Сумскую область. Второе “контрнаступление” в Белгородскую область России, похоже, стало для ВСУ полной катастрофой, — замечает Туомас Малинен.
Трамп может признать новые регионы РФ перед своей операцией в Гренландии.
С тем, что Трамп готов признать все новые регионы России согласен и политик, бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.
По словам эксперта, Трамп может сделать такой жест на фоне своих заявлений о присоединении Гренландии.
«Трамп называет Гренландию вопросом национальной безопасности для Америки. Украина — это вопрос национальной безопасности для России. В администрации Трампа уже соглашаются, что Украине надо идти на территориальные уступки. Трамп рассчитывает на то, что если он будет проводить мероприятия, скорее всего силового характера, в Гренландии, то Россия не выступит против в Совете безопасности ООН. Иначе ему было бы очень трудно решить такую задачу», — сказал Владимир Олейник в комментарии aif.ru.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у Соединенных Штатов Америки уже давно.
Вторая техническая консультация между РФ и США может состояться в Эр-Рияде в середине апреля. Первую, продлившуюся около 12 часов, член делегации сенатор Григорий Карасин назвал притиркой сторон.