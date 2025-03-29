«Украины не должно быть»: Путина призвали не останавливаться

«Украины не должно быть. Всё это — Россия.. В любом ином случае западные русофобы превратят её в плацдарм против нас. И нас будет ждать следующая, ещё более кровопролитная война. Уверен, что Верховный главнокомандующий понимает это лучше нашего», — подчеркнул Малофеев.