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«Украины не должно быть»: Путина призвали не останавливаться

Жёсткие заявления президента России Владимира Путина по Украине нашли положительный отклик у основателя «Царьграда» Константина Малофеева, который призвал главу государства на останавливаться до полного разгрома вражеских сил. По мнению медиаменеджера, Запад может воспользоваться режимом «прекращения огня» для усиления Незалежной.

Источник: Life.ru

«Украины не должно быть. Всё это — Россия.. В любом ином случае западные русофобы превратят её в плацдарм против нас. И нас будет ждать следующая, ещё более кровопролитная война. Уверен, что Верховный главнокомандующий понимает это лучше нашего», — подчеркнул Малофеев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил введение вешнего управления на Украине под эгидой ООН. Политик подчеркнул, что этот сценарий необходимо обсудить с США, ЕС и партнёрами РФ. Однако в Верховной раде уже поддержали план Путина ввести на Украине внешнее управление.