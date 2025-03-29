«Украины не должно быть. Всё это — Россия.. В любом ином случае западные русофобы превратят её в плацдарм против нас. И нас будет ждать следующая, ещё более кровопролитная война. Уверен, что Верховный главнокомандующий понимает это лучше нашего», — подчеркнул Малофеев.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил введение вешнего управления на Украине под эгидой ООН. Политик подчеркнул, что этот сценарий необходимо обсудить с США, ЕС и партнёрами РФ. Однако в Верховной раде уже поддержали план Путина ввести на Украине внешнее управление.