Sabah: В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали шведского журналиста

Медин приехал в Стамбул, чтобы освещать протесты, начавшиеся из-за ареста мэра города Экрема Имамоглу. Журналиста задержали по прибытию в город. Задержание связано с расследованием, проводимым генпрокуратурой Анкары с января 2023 года. В Турции считают, что Медин участвовал в вывешивании изображения Эрдогана перед зданием мэрии в Стокгольме.