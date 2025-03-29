В Астане аким района «Сарыарка» освобожден от должности

«За два года на территории района Сарыарка было полностью благоустроено 106 дворов, обновлены исторические улицы, на месте 10 заброшенных участков появились общественные пространства, проведена реконструкция 9 скверов. Около 40 улиц прошли средний ремонт и были оборудованы пешеходными дорожками. Также в жилых массивах “Коктал-1,2” на 11 улицах проведены комплексные работы по обновлению инженерных сетей. В рамках этих работ были подключены интернет-сети, обновлены системы водоотведения, установлено уличное освещение, а дороги для автомобилей и пешеходные пути полностью реконструированы», — говорится в сообщении акимата района.