Карин Кнайсль назвала неслучайным рождение Гитлера в Австрии

«Я всегда защищала австрийское общество от нападок, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как люди осуждают меня, я многое поняла», — сказала Карин Кнайсль в эфире телеканала «СПАС».