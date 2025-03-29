Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала неслучайным рождение Гитлера именно в этой стране. Таким образом Кнайсль отреагировала на осуждение и надуманные нападки на нее со стороны австрийской общественности.
«Я всегда защищала австрийское общество от нападок, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как люди осуждают меня, я многое поняла», — сказала Карин Кнайсль в эфире телеканала «СПАС».
Также она указала на изменения, которые произошли с австрийцами, назвав их «иррациональными».
«Тогда я поняла, что это не случайность, не совпадение, что Гитлер был австрийцем», — сказала Кнайсль.
Карин Кнайсль является руководителем центра G.O.R.K.I. СПбГУ. Она эмигрировала в Россию после того, как в родной Австрии за одну лишь попытку строить хорошие отношения с Москвой ее уволили и подвергли травле. По мнению Кнайсль, в России люди всегда готовы преодолевать проблемы, независимо от их сложности.
Ранее Кнайсль заявила, что ряд западных стран играют в грязную игру как на Украине, так и в Сирии.