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Зеленский признался, что жена диктует ему решения

Владимир Зеленский рассказал, что часто обращается за советами к своей жене Елене. В интервью французскому изданию Le Figaro он отметил, что, несмотря на множество советников, именно супруга занимает особое место среди них.

Источник: Life.ru

«У меня, конечно, есть много советников. Моя жена стала одним из самых лучших», — заявил Зеленский.

Кроме того, экс-комик признался, что иногда его интересует мнение обычных граждан, встреченных на улице. Он отметил, что порой их мнения оказываются более значимыми, чем те, что поступают от официальных помощников.

А ранее в Кремле заявили, что Зеленский утратил контроль над внутренним управлением страны, допустив проникновение нацистских организаций в различные структуры власти на Украине. По мнению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это ставит вопрос о необходимости внешнего управления Незалежной.