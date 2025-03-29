«У меня, конечно, есть много советников. Моя жена стала одним из самых лучших», — заявил Зеленский.
Кроме того, экс-комик признался, что иногда его интересует мнение обычных граждан, встреченных на улице. Он отметил, что порой их мнения оказываются более значимыми, чем те, что поступают от официальных помощников.
А ранее в Кремле заявили, что Зеленский утратил контроль над внутренним управлением страны, допустив проникновение нацистских организаций в различные структуры власти на Украине. По мнению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это ставит вопрос о необходимости внешнего управления Незалежной.