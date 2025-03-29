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Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России»

Президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial опубликовал ролик, в котором пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии».

Источник: AP 2024

«Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — заявил Трамп в видеоролике.

Также в записи были использованы архивные кадры времен Второй мировой войны, когда США присутствовали на острове.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне посетил Гренландию и побывал на американской военной базе Питуффик. Во время своего визита Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие в Гренландии. Он подчеркнул, что США могут усилить контингент в ответ на растущее военное присутствие России и Китая в регионе. Вэнс подчеркнул право народа Гренландии на самоопределение, добавив, что США надеются на выбор острова в пользу партнерства с Вашингтоном, который «уважает их суверенитет и гарантирует безопасность».