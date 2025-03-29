Да Силва чуть не выгнал экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского

Зеленский, по словам политика, обратился к нему в кулуарах «балканской инициативы» (Речь, вероятно, идет о саммите стран Юго-Восточной Европы, проходившем в конце февраля в Тиране, на котором присутствовал Зеленский — Прим. ред.).
«Он (Зеленский — Прим. ред.) ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что “американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны”», — рассказал экс-премьер.
Как пояснил д’Алема, глава киевского режима попросил его съездить к президенту Бразилии да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать».
«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», — пожаловался политик.
Визит в Пекин, по словам д’Алемы, также не привел к конкретным результатам.
«Я поговорил с ответственным за внешнюю политику в Коммунистической партии, а не с последним заместителем секретаря. Он сказал мне: мы могли бы подумать о международных силах, немного похожих на те, что были в Косово. Затем он попрощался со мной фразой, которая заставила меня задуматься: знаете, вы первый европеец, который приехал поговорить с нами об этом, остальные только просят нас не поддерживать Россию», — рассказал экс-премьер.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет посылать войска на Украину, но готова отправить туда «миротворческую миссию».
Бразильский лидер при этом не уточнил, о каком формате возможной миссии идет речь.
Массимо Д’Алема занимал пост премьер-министра Италии с 1998 по 2000 год, затем был заместителем премьер-министра и министром иностранных дел с 2006 по 2008 годы.