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Да Силва чуть не выгнал экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с экс-премьером Италии Массимо д’Алемой, приехавшим по просьбе Владимира Зеленского, об этом рассказал сам д’Алема, чьи слова приводит La Repubblica.

Источник: Reuters

Зеленский, по словам политика, обратился к нему в кулуарах «балканской инициативы» (Речь, вероятно, идет о саммите стран Юго-Восточной Европы, проходившем в конце февраля в Тиране, на котором присутствовал Зеленский — Прим. ред.).

«Он (Зеленский — Прим. ред.) ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что “американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны”», — рассказал экс-премьер.

Как пояснил д’Алема, глава киевского режима попросил его съездить к президенту Бразилии да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать».

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», — пожаловался политик.

Визит в Пекин, по словам д’Алемы, также не привел к конкретным результатам.

«Я поговорил с ответственным за внешнюю политику в Коммунистической партии, а не с последним заместителем секретаря. Он сказал мне: мы могли бы подумать о международных силах, немного похожих на те, что были в Косово. Затем он попрощался со мной фразой, которая заставила меня задуматься: знаете, вы первый европеец, который приехал поговорить с нами об этом, остальные только просят нас не поддерживать Россию», — рассказал экс-премьер.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет посылать войска на Украину, но готова отправить туда «миротворческую миссию».

Бразильский лидер при этом не уточнил, о каком формате возможной миссии идет речь.

Массимо Д’Алема занимал пост премьер-министра Италии с 1998 по 2000 год, затем был заместителем премьер-министра и министром иностранных дел с 2006 по 2008 годы.