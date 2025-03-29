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Ученую Петрову депортируют из США за незаконный ввоз эмбрионов лягушек

NYP: Россиянка Петрова не задекларировала эмбрионы лягушек, которые везла в США из Франции.

Источник: Комсомольская правда

Эмбрионы лягушек стали причиной того, что российскую ученую Ксению Петрову депортируют из США. Историю рассказывает издание New York Post (NYP).

Сообщается, что Петрова, которая работает в Гарвардской медицинской школе, во время поездки во Францию получила эмбрионы лягушек. Возвращаясь в США, она не задекларировала эмбрионы. При этом адвокат Грегори Романовский утверждает, что это произошло непреднамеренно.

Петрову депортируют во Францию. Исследовательская виза, по которой она находилась в США, аннулирована.

Ранее сообщалось, что 23 направлявшихся в ЕС задержанных под Минском нелегальных мигранта депортированы из Белоруссии.

Также сообщалось, что туристов из России начнут отправлять домой за пребывание на популярном курорте в Шри-Ланка без визы.

В то же время президент США Дональд Трамп собрался депортировать нелегалов в несуществующие страны: 337 человек вернутся в СССР.