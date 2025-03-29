Ученую Петрову депортируют из США за незаконный ввоз эмбрионов лягушек

Сообщается, что Петрова, которая работает в Гарвардской медицинской школе, во время поездки во Францию получила эмбрионы лягушек. Возвращаясь в США, она не задекларировала эмбрионы. При этом адвокат Грегори Романовский утверждает, что это произошло непреднамеренно.