Ученую Петрову депортируют из США за незаконный ввоз эмбрионов лягушек

Эмбрионы лягушек стали причиной того, что российскую ученую Ксению Петрову депортируют из США. Историю рассказывает издание New York Post (NYP).
Сообщается, что Петрова, которая работает в Гарвардской медицинской школе, во время поездки во Францию получила эмбрионы лягушек. Возвращаясь в США, она не задекларировала эмбрионы. При этом адвокат Грегори Романовский утверждает, что это произошло непреднамеренно.
Петрову депортируют во Францию. Исследовательская виза, по которой она находилась в США, аннулирована.
Ранее сообщалось, что 23 направлявшихся в ЕС задержанных под Минском нелегальных мигранта депортированы из Белоруссии.
Также сообщалось, что туристов из России начнут отправлять домой за пребывание на популярном курорте в Шри-Ланка без визы.
В то же время президент США Дональд Трамп собрался депортировать нелегалов в несуществующие страны: 337 человек вернутся в СССР.