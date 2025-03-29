Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что Соединенные Штаты окажут помощь Мьянме после того, как страна пострадала от мощного землетрясения. В настоящий момент число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 144, более 700 пострадали.