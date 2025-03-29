Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы

Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мин Аун Хлайну и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
К данному часу число жертв при землетрясении в Мьянме достигло 694, 1670 человек пострадали.
Ранее сообщалось, что в Мьянме опасаются за сохранность буддистских храмов после землетрясений.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что Соединенные Штаты окажут помощь Мьянме после того, как страна пострадала от мощного землетрясения. В настоящий момент число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 144, более 700 пострадали.
Толчки ощущались в Китае, Вьетнаме, но самые сильные разрушения зафиксированы именно в Мьянме и Таиланде.