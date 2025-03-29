Пророссийские активисты сообщили об ударе по объекту СБУ в Днепропетровской области

После атаки на месте происшествия работали две скорые помощи и два расчёта пожарных. В ходе эвакуации пострадавших на носилках вынесли троих человек, но точно установить их состояние не удалось. Известно, что повреждения затронули не только людей, но и высокотехнологичное оборудование.