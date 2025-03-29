Да Силва чуть не выгнал экс-премьера Италии, приехавшего из-за Зеленского

Д’Алема пояснил, что Зеленский попросил его встретиться с президентом Бразилии и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы выяснить, могут ли они оказать какую-либо помощь. Однако, по его словам, Лула да Силва почти выгнал его, заявив, что Украина — это «проблема США», и что именно они должны ее решать, а д’Алеме следует сосредоточиться на вопросах Палестины.