Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался вести переговоры с экс-премьером Италии Массимо д’Алемой, который прибыл в Бразилию по просьбе Владимира Зеленского. Об этом сам д’Алема сообщил в интервью, которое опубликовала газета La Repubblica.
По словам д’Алемы, Зеленский обратился к нему во время саммита стран Юго-Восточной Европы, прошедший в конце февраля в Тиране, где также присутствовал украинский политик. Он отметил, что Зеленский выразил обеспокоенность тем, что его страна находится под угрозой катастрофы, поскольку «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны».
Д’Алема пояснил, что Зеленский попросил его встретиться с президентом Бразилии и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы выяснить, могут ли они оказать какую-либо помощь. Однако, по его словам, Лула да Силва почти выгнал его, заявив, что Украина — это «проблема США», и что именно они должны ее решать, а д’Алеме следует сосредоточиться на вопросах Палестины.
Ранее Лула да Силва рассказал, что канцлер Германии Олаф Щольц пытался купить оружие у Бразилии для поставок Вооруженным силам Украины. Однако Лула да Силва отказал ему, заявив, что не собирается продавать оружие «для убийства россиян».