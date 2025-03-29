Правительство Татарстана утвердило три приоритетные задачи на 2025 год

Так, в перечень вошли сдерживание роста цен и тарифов, повышение уровня дохода населения и борьба с алкоголизмом и наркоманией. Если сравнивать с предыдущим годом, то из списка убрали вопросы коррупции и окружающей среды, а также добавили пункт об уровне дохода населения.