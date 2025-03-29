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Правительство Татарстана утвердило три приоритетные задачи на 2025 год

Правительство Татарстана утвердило три приоритетные задачи на 2025 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Источник: Комсомольская правда

Так, в перечень вошли сдерживание роста цен и тарифов, повышение уровня дохода населения и борьба с алкоголизмом и наркоманией. Если сравнивать с предыдущим годом, то из списка убрали вопросы коррупции и окружающей среды, а также добавили пункт об уровне дохода населения.

Список приоритетных задач составляется руководством Татарстана на основании результатов социологических исследований, которые проводили в предыдущем году.

Не позже 1 декабря 2025 года ведомства должны будут отчитаться о проделанной работе по выполнению поставленных задач.