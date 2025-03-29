Полковник Уилкерсон: РФ нужно отрезать Украину от моря

РФ стоило бы перекрыть доступ Украины к Черному морю, считает экс-руководитель аппарата госсекретаря США, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон.
По его мнению, чтобы Украина оказалась отрезанной от Черного моря, российским военным нужно взять под контроль Одессу.
«Если бы я сейчас был Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе», — заявил Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Ранее бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что взятие Одессы, имеющей важное историческое значение, предоставит РФ стратегически выгодное положение в акватории Черного моря.