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Полковник Уилкерсон: РФ нужно отрезать Украину от моря

Экс-начальник аппарата госсекретаря США считает также, что российским военным стоило бы взять Одессу.

Источник: Аргументы и факты

РФ стоило бы перекрыть доступ Украины к Черному морю, считает экс-руководитель аппарата госсекретаря США, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По его мнению, чтобы Украина оказалась отрезанной от Черного моря, российским военным нужно взять под контроль Одессу.

«Если бы я сейчас был Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе», — заявил Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Ранее бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что взятие Одессы, имеющей важное историческое значение, предоставит РФ стратегически выгодное положение в акватории Черного моря.