Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от агрессии России и Китая

Видеоролик в основном посвящён дружбе между народами США и Гренландии. Он напоминает о том, как американцы и гренландцы вместе защищали остров от нападений нацистов во время Второй мировой войны. Публикация произошла после поездки вице-президента Джей Ди Вэнса на остров и выступления на американской космической базе Питуффик. Там он заявил, что Гренландии будет лучше под защитой Соединённых Штатов, однако Вашингтон не отрицает право жителей острова на самоопределение и предлагает партнёрство.