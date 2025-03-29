Письмо в Азию: В МИД РФ раскрыли детали подготовки к параду на 80-летие Победы

Ранее стало известно, что Израиль намерен отправить своих представителей на Парад Победы в Москву. По мнению политологов, приехать в российскую столицу намерен и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Приглашён был и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, а готовность прибыть уже высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.