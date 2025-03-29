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Письмо в Азию: В МИД РФ раскрыли детали подготовки к параду на 80-летие Победы

Лидеры ряда азиатских стран приглашены принять участие в масштабном праздновании 80-летия Дня Победы. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: Life.ru

«Много лидеров из Азии приглашены на военный парад, но пока этот список формируется», — заявил Руденко в беседе с ТАСС.

По его словам, итоговый список гостей опубликует Администрация Президента РФ.

Ранее стало известно, что Израиль намерен отправить своих представителей на Парад Победы в Москву. По мнению политологов, приехать в российскую столицу намерен и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Приглашён был и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, а готовность прибыть уже высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.