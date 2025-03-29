Журналистка Херридж: Маск посетит ЦРУ в конце марта

В конце марта запланирован визит главы департамента контроля госэффективности (DOGE) Илона Маска в ЦРУ, сообщила в соцсети Х* американская журналистка Кэтрин Херридж.
Согласно ее сведениям, Маск посетит ЦРУ по приглашению руководителя этого ведомства Джона Ли Рэтклиффа.
«Рэтклифф пригласил Маска в ЦРУ, чтобы обсудить эффективность работы правительства», — написала Херридж.
Ранее сообщалось об инициированном Пентагоном расследовании в связи с утечкой информации о посещении американского оборонного ведомства Маском.
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