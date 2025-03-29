Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналистка Херридж: Маск посетит ЦРУ в конце марта

По информации журналистки, глава ЦРУ Рэтклифф пригласил Маска, чтобы обсудить эффективность работы правительства.

Источник: Аргументы и факты

В конце марта запланирован визит главы департамента контроля госэффективности (DOGE) Илона Маска в ЦРУ, сообщила в соцсети Х* американская журналистка Кэтрин Херридж.

Согласно ее сведениям, Маск посетит ЦРУ по приглашению руководителя этого ведомства Джона Ли Рэтклиффа.

«Рэтклифф пригласил Маска в ЦРУ, чтобы обсудить эффективность работы правительства», — написала Херридж.

Ранее сообщалось об инициированном Пентагоном расследовании в связи с утечкой информации о посещении американского оборонного ведомства Маском.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.