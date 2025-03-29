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Главой Орловского района вновь избрали Юрия Харенко

В Орловском районе депутаты утвердили главой Юрия Харенко.

Источник: Комсомольская правда

В Орловском районе Ростовской области во время заседания местного Собрания депутатов парламентарии проголосовали за назначение Юрия Харенко главой района. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

Известно, что его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Произошло это после того, как он успешно прошел процедуру конкурсного отбора.

Во время заседания Юрий Харенко вступил в должность.

Глава района родился в Пролетарске. С 2010 по 2015 год он был депутатом в Орловском районе. А затем он возглавил этот муниципалитет.

Напомним, ранее были избраны главы Морозовского и Неклиновского районов. А главы Веселовского и Зерноградского районов ушли в отставку.