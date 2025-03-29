Российским военным в Курской области осталось выбить украинские подразделения из трех населенных пунктов. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Населенных пунктов в общей сложности три оставалось за противником», — сказал он информагентству.
Отметим, что накануне, 28 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими войсками курского села Гоголевка. Сегодня же ведомство проинформировало, к примеру, о ликвидации скоплений живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области.