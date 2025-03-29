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Алаудинов: в Курской области ВСУ осталось выбить из трех населенных пунктов

Командир спецназа «Ахмат» прокомментировал ситуацию в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Российским военным в Курской области осталось выбить украинские подразделения из трех населенных пунктов. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Населенных пунктов в общей сложности три оставалось за противником», — сказал он информагентству.

Отметим, что накануне, 28 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими войсками курского села Гоголевка. Сегодня же ведомство проинформировало, к примеру, о ликвидации скоплений живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области.