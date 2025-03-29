Алаудинов: в Курской области ВСУ осталось выбить из трех населенных пунктов

Отметим, что накануне, 28 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими войсками курского села Гоголевка. Сегодня же ведомство проинформировало, к примеру, о ликвидации скоплений живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области.