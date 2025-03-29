Минобр высказался об обязательном распределении для студентов-платников

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Обязательное распределение для студентов-платников пока не вводится, система работает согласно действующему законодательству, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.
В сентябре 2023 года ведомство предложило распределять на первое место работы студентов не только бюджетной формы обучения, но и платной, аргументируя это возрастающим интересом со стороны выпускников-платников к добровольному распределению. Было начато общественное обсуждение этого вопроса.
«Пока в настоящее время в соответствии с действующим законодательством распределение выпускников-платников не предусмотрено», — сказал Пищов на пресс-конференции, посвященной теме вступительной кампании-2025.
Он уточнил, что в текущем году для абитуриентов в этом плане ничего не поменяется. Также представитель Минобра напомнил, что некоторые студенты-платники добровольно берут распределение и направляются на первое рабочее место после окончания учебы.
«Ежегодно более тысячи выпускников такой возможностью пользуется. Потому что первое рабочее место воспринимается молодыми людьми и должно восприниматься как продолжение обучения, получение навыков, стажа работы, закрепление выбранной профессии. Такую уникальную возможность предоставляет система образования нашей страны», — подчеркнул он.