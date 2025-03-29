В РФ заявили о критическом положении ВСУ в Курской области. Военная операция, день 1130

«У меня есть знакомые среди [французских] военных. Можно сказать, что они из спецназа. Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии», — подчеркнул он в комментарии для РИА Новости.