В РФ заявили о критическом положении ВСУ в Курской области. Военная операция, день 1130

08:57 В Москве возле Измайловского кремля нашли тайник с самодельным взрывным устройством, которое планировали использовать для теракта в столице. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
08:46 Отказ французской армии отправляться на Украину станет сюрпризом для президента Франции Эммануэля Макрона, заявил французский журналист Фабрис Биор.
«У меня есть знакомые среди [французских] военных. Можно сказать, что они из спецназа. Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии», — подчеркнул он в комментарии для РИА Новости.
08:35 Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кодрян. По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Степногорск, Новопокровка и Антоновка.
«Уничтожено свыше 85 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов», — отметил Кодрян.
08:24 Отступая из Курской области, ВСУ минируют жилые дома минами с датчиками движения. Об этом сообщил ТАСС командир саперной роты с позывным Селес.
08:17 Группировка ВСУ в Курской области в критической ситуации, заявил ТАСС Апты Алаудинов. По его словам, противника осталось выдавить из трех населенных пунктов.
08:11 Ночью атаке украинских беспилотников подвергся город Строитель в 20 километрах от Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Пожар потушен, пострадавших нет.
08:05 В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1130-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.