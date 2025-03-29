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В РФ заявили о критическом положении ВСУ в Курской области. Военная операция, день 1130

За ночь средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что атаке подвергся город Строитель в 20 км от Белгорода, пострадавших нет. Группировка ВСУ в Курской области находится в критической ситуации, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Поврежденная атаками ВСУ градирня Запорожской АЭС будет восстановлена. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:57 В Москве возле Измайловского кремля нашли тайник с самодельным взрывным устройством, которое планировали использовать для теракта в столице. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

08:46 Отказ французской армии отправляться на Украину станет сюрпризом для президента Франции Эммануэля Макрона, заявил французский журналист Фабрис Биор.

«У меня есть знакомые среди [французских] военных. Можно сказать, что они из спецназа. Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии», — подчеркнул он в комментарии для РИА Новости.

08:35 Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кодрян. По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Степногорск, Новопокровка и Антоновка.

«Уничтожено свыше 85 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов», — отметил Кодрян.

08:24 Отступая из Курской области, ВСУ минируют жилые дома минами с датчиками движения. Об этом сообщил ТАСС командир саперной роты с позывным Селес.

08:17 Группировка ВСУ в Курской области в критической ситуации, заявил ТАСС Апты Алаудинов. По его словам, противника осталось выдавить из трех населенных пунктов.

08:11 Ночью атаке украинских беспилотников подвергся город Строитель в 20 километрах от Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Пожар потушен, пострадавших нет.

08:05 В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1130-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.