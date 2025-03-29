Путин присвоил нижегородке почетное звание «Мать-героиня»

О присвоении почетного звания нижегородке президентом Владимиром Путиным проинформировал губернатор Глеб Никитин.
Глава региона отметил в своем Telegram-канале, что звание присуждается матерям, внесшим значительный вклад в укрепление семейных ценностей, родившим и воспитавшим десять и более детей. Наталия и ее супруг Игорь растят 12 детей. Эта семья отличается творческим подходом, они неоднократно становились победителями различных семейных соревнований и вместе ведут крупное подсобное хозяйство. Губернатор поздравил Наталию с заслуженным признанием.
Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области немало подобных семей, которыми регион гордится. Он выразил уверенность, что региональные меры поддержки, а также инициативы, включенные в национальный проект «Семья», помогут многим парам ощутить радость родительства и стать многодетными.