Президент Казахстана подарил автобус школе-гимназии Бишкека

В мероприятии приняли участие представители администрации президента, парламента, министерства образования, столичной мэрии, творческой интеллигенции, члены дипломатического корпуса и Ассоциации казахов, а также ученики и педагогический коллектив школы.
В своем выступлении ЧПП РК в КР Рапиль Жошыбаев подчеркнул символичность торжественного события, проводимого в стенах образовательного учреждения с героическим прошлым.
— В преддверии 80-летия Великой Победы мы с глубоким почтением вспоминаем вклад, который внесла школа в общую историю наших народов. Основанное в 1940 году, учебное заведение сегодня является памятником истории городского значения. В годы Великой Отечественной войны школа была преобразована во Фрунзенское военное пехотное училище. Первый набор курсантов составили призывники из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Школьный автобус передаётся в подарок от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева в знак уважения к школе, где учился его отец. Этот автобус — символ заботы, поддержки образования и веры в достойное будущее молодого поколения, — отметил посол. Казахстанский дипломат также сообщил о предоставлении Республикой Казахстан трех бесплатных учебных квот для выпускников бишкекской школы-гимназии № 33 в Сатпаев Университете в Алматы с возможностью проживания в общежитии.
Директор столичной школы-гимназии № 33 Таалайкул Ашымова выразила благодарность и мнение, что этот дар воспринимается как символ уважения и дань памяти предкам.
— От имени всех учащихся школы-гимназии № 33, родителей и педагогов, выражаю огромную благодарность и глубокую признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Подаренный школьный автобус принесет много радости школьникам, будет прокладывать путь к новым знаниям, радостным впечатлениям и открытиям. Это достойный поступок замечательного сына своего отца, преданного сына своего отечества. Это дань памяти нашим предкам и всем участникам Великой войны, истории двух братских народов Кыргызстана и Казахстана, у которых общая история и одно светлое будущее, — заключила она.
В ходе мероприятия состоялась презентация книги Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Слово об отце» на кыргызском языке «Атам жөнүндө баян» и торжественная передача сувенирного экземпляра Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.
Советник Президента КР Арслан Койчиев отметил важность проводимого мероприятия в учебном заведении, выпускниками которого являлись выдающиеся казахские личности Рахимжан Кошкарбаев и Кемель Токаев, а также другие известные герои.
— Книга Касым-Жомарта Токаева «Слово об отце» посвящена судьбе семьи автора, описывающая трудные годы жизни его отца прошлых периодов совместной истории. В ней содержится много информации о событиях 1933 года в Кыргызстане. Для кыргызской общественности жизнь К. Токаева вызывает большой интерес, в связи с чем книга была переведена Чынарой Океевой на кыргызский язык. Желаю дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, — заключил он.
Автор перевода книги на кыргызский язык Чынара Океева призналась, что книга «Слово об отце» ее глубоко тронула и заинтересовала по нескольким причинам.
— Знакомство с произведением пришлось на период глубоких переживаний, связанных с потерей моего отца. Мне было интересно читать, как политик высокого ранга делится воспоминаниями об отце. Также впечатлила описываемая совместная история двух народов в период сложных и жестоких годов. Книга, пропитанная огромной любовью к каждому члену семьи, знакомит читателя с институтом семьи того периода, — поделилась Чынара Океева.
Мероприятие завершилось просмотром документального фильма «Бауыр», снятого по мотивам книги «Слово об отце».
Напомним, в мае прошлого года в школе-гимназии № 33 был открыт патриотический уголок Рахимжану Кошкарбаеву и Кемелю Токаеву.