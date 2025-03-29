Президент Казахстана подарил автобус школе-гимназии Бишкека

— В преддверии 80-летия Великой Победы мы с глубоким почтением вспоминаем вклад, который внесла школа в общую историю наших народов. Основанное в 1940 году, учебное заведение сегодня является памятником истории городского значения. В годы Великой Отечественной войны школа была преобразована во Фрунзенское военное пехотное училище. Первый набор курсантов составили призывники из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Школьный автобус передаётся в подарок от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева в знак уважения к школе, где учился его отец. Этот автобус — символ заботы, поддержки образования и веры в достойное будущее молодого поколения, — отметил посол. Казахстанский дипломат также сообщил о предоставлении Республикой Казахстан трех бесплатных учебных квот для выпускников бишкекской школы-гимназии № 33 в Сатпаев Университете в Алматы с возможностью проживания в общежитии.