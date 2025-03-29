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Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан — цель визита

С участием делегаций двух стран будут рассмотрены вопросы углубления узбекско-казахских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 марта отбыл с рабочим визитом в город Алматы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки.

В начале апреля прошлого года аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в городе Хиве.