Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан — цель визита

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 марта отбыл с рабочим визитом в город Алматы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки.
В начале апреля прошлого года аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в городе Хиве.