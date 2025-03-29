Экс-глава МИД Австрии назвала неслучайным австрийское происхождение Гитлера

«Знаете, я всегда стремилась защитить австрийское общество от нападок, когда нас обвиняли в том, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как они осуждают меня, в тот момент я многое осознала», — рассказала она.