Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 апреля

«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Это важно как для самого ребенка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей», — уточнил Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что подобные меры призваны улучшить образовательный процесс и интеграцию детей мигрантов.