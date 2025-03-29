Юрий Слюсарь проверил ход реконструкции дороги на ул. Вавилова

Он уточнил, что создается транспортная развязка на пересечении с улицей Особенной и проспектом Королева, идет перекладка всех инженерных коммуникаций и строительство подпорных стен и путепроводов. Стоимость данного проекта более 8 млрд рублей. Его готовность на данный момент превышает 50%. По словам подрядчика, к концу года все работы будут завершены.