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Юрий Слюсарь проверил ход реконструкции дороги на ул. Вавилова

Ростовская область, 29 марта 2025. DON24.RU. Глава донского региона Юрий Слюсарь посетил стройплощадку на ул. Вавилова в Ростове-на-Дону с целью личной проверки хода реконструкции дороги. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«После завершения работ единственная дорога к Суворовскому микрорайону станет вдвое шире. Проект непростой, ведь помимо расширения проезжей части с двух до четырех полос, предстоит решить ряд других задач», — поделился глава региона.

Он уточнил, что создается транспортная развязка на пересечении с улицей Особенной и проспектом Королева, идет перекладка всех инженерных коммуникаций и строительство подпорных стен и путепроводов. Стоимость данного проекта более 8 млрд рублей. Его готовность на данный момент превышает 50%. По словам подрядчика, к концу года все работы будут завершены.

«Понимая, что это лишь частично облегчит транспортную доступность к одному из крупнейших новых районов Ростова, мы уже планируем следующий этап работ — строительство дороги по ул. Орбитальной, которая соединит ул. Вавилова с Северным жилым массивом», — добавил Юрий Слюсарь.

Проект рассчитан на три года, на его реализацию необходимо 4,5 млрд рублей. Глава региона отметил, что его реализация — важный шаг на пути к формированию современной, комфортной и результативной транспортной системы города.