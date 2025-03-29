Экс-генпрокурор Стояногло об аресте Гуцул: это не мера пресечения, это наказание заранее

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Применение предварительного ареста в отношении башкана АТО Гагаузия на 20 дней — это не процессуальная мера, а плохой и опасный сигнал, об этом в своем Telegram написал экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло.
Комментируя меру пресечения, примененную судом в отношении Гуцул 28 марта, Стояногло отметил, что эта мера чрезмерна.
Я лично не знаком с этим человеком (башканом, — ред.) и не сужу о его виновности или невиновности. Но я знаю закон. И прекрасно понимаю, как превентивный арест превращается из инструмента защиты общества в политическое оружие и способ запугивания. Я сознательно не комментировал это дело ранее, чтобы мои слова не были восприняты как давление на суд. Но как гражданин и бывший прокурор заявляю прямо: эта мера чрезмерна.
Напомним, столичный суд сектора Чеканы частично удовлетворил на своем заседании в пятницу ходатайство прокуратуры, которая требовала арест сроком на 30 дней. Таким образом, Евгения Гуцул пробудет в СИЗО пенитенциара № 13 в Кишиневе до 14 апреля. Этот пенитенциар «славится» тяжелейшими условиями содержания среди молдавских тюрем, а ЕСПЧ по определению признает их унижающими человеческое достоинство.
«Предварительный арест — это крайняя мера. Исключение, а не правило. Его применяют только тогда, когда есть реальные и немедленные риски. В данном случае таких рисков публично не представлено. Есть лишь стремление к показушности и желание проучить тех, кто неудобен власти. Ещё хуже — содержание в изоляторе в условиях, унижающих человеческое достоинство, без надлежащей медицинской помощи. Это не мера пресечения. Это наказание заранее. В прямое противоречие с принципом презумпции невиновности», — отметил Александр Стояногло.
Он указал на то, что на месте Евгении Гуцул, учитывая действия правящего режима, может оказаться и «любой мэр, журналист или неудобный гражданин».
Глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Ее доставили из аэропорта Кишинева в НЦБК в сопровождении адвокатов. Советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. В Пограничной полиции Молдовы заявили, что Гуцул внесена в списки лиц c запретом на выезд из страны.
После заседания суда 28 марта, длившегося с перерывами весь день, Гуцул отправили под арест на 20 суток. Ее защита заявила, что вердикт инстанции будет обжалован в Апеляционной палате. Однако выразил сомнения, что подконтрольный правящему режиму суд будет руководствоваться буквой закона.