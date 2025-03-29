Экс-генпрокурор Стояногло об аресте Гуцул: это не мера пресечения, это наказание заранее

Я лично не знаком с этим человеком (башканом, — ред.) и не сужу о его виновности или невиновности. Но я знаю закон. И прекрасно понимаю, как превентивный арест превращается из инструмента защиты общества в политическое оружие и способ запугивания. Я сознательно не комментировал это дело ранее, чтобы мои слова не были восприняты как давление на суд. Но как гражданин и бывший прокурор заявляю прямо: эта мера чрезмерна.