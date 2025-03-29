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Паслер объяснил, как привлечь людей на Урал

Одной из главных задач власти является создание комфортной среды обитания.

Комфортная городская среда является одним из важнейших факторов развития региона, привлечения туда людей. Об этом заявил врио свердловского губернатора Денис Паслер телеканалу «Россия 24».

По его словам, в эту среду входит абсолютно всё. Это и жильё, и его качество, и экология, и общественный транспорт, и ЖКХ, и скверы, парки, и социальные объекты.

Он отметил, что все эти компоненты должны быть эффективно задействованы. «Тогда после этого это по-настоящему становится городской средой, в которой хочется жить, работать, создавать семьи», — сказал Паслер.

Напомним, он был назначен врио губернатора 26 марта. А вчера, 28 марта, состоялось его представление свердловским депутатам, чиновникам и общественникам.