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Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул

Замглавы Гагаузии Узун призвал жителей автономии не поддаваться на провокации.

Источник: Исполнительный Комитет Гагаузии

КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул сплотиться, не поддаваться на провокации, но и не молчать.

Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.

«Призываю всех гагаузов, всех, кому дорога справедливость, сплотиться в этот тяжелый час, не поддаваться на провокации, но и не молчать. Пусть в Кишиневе знают. Чем сильнее они давят, тем мощнее будет наш ответ. Евгения Гуцул — герой Гагаузии, и ее борьба — это наша общая борьба. Мы не отступим. Мы победим», — сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.

Он отметил, что в Гагаузии сделают все возможное и невозможное, чтобы добиться освобождения Гуцул. «Обращения в международные организации, давление на режим через мирные протесты, юридическая борьба — ни один метод не останется неиспользованным», — пояснил он.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии», ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.