Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме

КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Все органы власти Гагаузии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул продолжают работать в штатном режиме, заявил первый замглавы автономии Илья Узун.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
«Мы заявляем четко и ясно: Гагаузия не сдается. Исполнительный комитет, Народное собрание Гагаузии, все органы власти автономии продолжают работать в штатном режиме. Никакого внешнего управления, никаких кишиневских назначенцев на нашей земле не будет. Мы, патриоты Гагаузии, не позволим растоптать нашу автономию и наши права», — сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что о дальнейших шагах исполком заявит в ближайшее время. «За Гагаузию, за свободу, за Евгению Александровну Гуцул!», — подчеркнул Узун.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии», ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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