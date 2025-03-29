Да Силва чуть не выгнал прибывшего по просьбе Зеленского экс-премьера Италии

«Он сказал мне: мы могли бы подумать о международных силах, немного похожих на те, что были в Косово. Затем он попрощался со мной фразой, которая заставила меня задуматься: знаете, вы первый европеец, который приехал поговорить с нами об этом, остальные только просят нас не поддерживать Россию», — пояснил экс-премьер.