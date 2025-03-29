США потребовали от компаний Франции отказаться от программ инклюзивности

Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность подписал серию указов, в том числе о закрытии всех программ, которые касаются политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) в федеральных ведомствах. В письме, которое получили французские фирмы, говорится, что их действие распространяется «на всех поставщиков и подрядчиков правительства Соединенных Штатов, независимо от их гражданства и страны, в которой они работают».