Путин объявил о создании дивизии морской пехоты из 155-й бригады ТОФ

«Мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год ещё две дивизии и через год ещё одну дивизию создадим. Это большая работа, которая будет связана с организацией, прежде всего, боевой подготовки, с учётом Вашего опыта боевых действий в ходе командования и руководства 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Нужно подумать об оргштатных изменениях, поскольку бригады преобразуются в дивизии. Нужно подумать о вооружении, о средствах связи и так далее, и так далее. То есть это в принципе большая работа», — приводит слова Владимира Путина Kremlin.ru.