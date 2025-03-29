Путин объявил о создании дивизии морской пехоты из 155-й бригады ТОФ

Владимир Путин объявил о создании дивизий морской пехоты из действующих бригад, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля. В этом году реорганизация коснется 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ, командир которой, генерал-майор Михаил Гудков, был назначен заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации. По словам президента, до 2027 года должно быть создано пять таких дивизий.
Соответствующие заявления глава государства сделал в ходе посещения атомного подводного крейсера «Архангельск». Объявляя Михаилу Гудкову о повышении и ставя новые задачи, Владимир Путин подчеркнул, что «несмотря на то, что все морпехи показывают себя самым наилучшим образом, но все эти подразделения нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности, до которого Вы довели 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота».
Кроме этого, отметил президент, Генштабом министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты.
«Мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год ещё две дивизии и через год ещё одну дивизию создадим. Это большая работа, которая будет связана с организацией, прежде всего, боевой подготовки, с учётом Вашего опыта боевых действий в ходе командования и руководства 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Нужно подумать об оргштатных изменениях, поскольку бригады преобразуются в дивизии. Нужно подумать о вооружении, о средствах связи и так далее, и так далее. То есть это в принципе большая работа», — приводит слова Владимира Путина Kremlin.ru.
Напомним, что только в этом году президент не раз публично давал высокую оценку тихоокеанским морпехам. В феврале за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом, 155-й бригаде было присвоено почетное наименование «Курская». В марте главнокомандующий посетил один из пунктов управления курской группировки войск. В ходе визита президент поблагодарил личный состав подразделений за успешное выполнение задач. Среди отмеченных подразделений оказались и приморские военные. А в прошедшем декабре знамя 155-й бригады, подписанное бойцами ТОФ и отряда «Тигра», было вручено Владимиру Путину в ходе прямой линии.