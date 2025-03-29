Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы

«Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана “Шымбулак”. В настоящее время здесь функционирует пять канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году “Шымбулак” посетили 1,4 млн человек», — говорится в сообщении Акорды.